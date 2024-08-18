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Роднина рассказала, что ждёт российских спортсменов на Олимпиаде-2026

Роднина посоветовала не надеяться на хорошее отношение к российским спортсменам на ОИ-2026
2:19
Спорт

Шансы сборной России выступить в полном составе на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии остаются неясными, и не стоит рассчитывать на благосклонное отношение Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских спортсменов. Об этом в интервью РИА Новости заявила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Роднина посоветовала не надеяться на хорошее отношение к российским спортсменам на ОИ-2026
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Летняя Олимпиада-2024, прошедшая в Париже с 26 июля по 11 августа, продемонстрировала трудности, с которыми сталкиваются российские атлеты: МОК разрешил участие лишь 15 спортсменам из России, отказав многим чемпионам и призерам, прошедшим квалификацию. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, а их награды не учитывались в медальной таблице.

На 142-й сессии МОК 17 августа нынешний глава комитета Томас Бах, возглавляющий МОК с 2013 года, заявил, что не будет переизбираться. Выборы нового президента МОК состоятся в марте 2025 года.

Роднина заметила, что, во-первых, все ожидают определённых политических событий. Во-вторых, с приходом нового руководства МОК могут произойти изменения. Спортсменка считает, что в таких условиях россиянам остается лишь ждать. 

"Надеяться на то, что к нам будут хорошо относиться, не стоит - этого никогда не было, нет и не будет", - сказала Роднина в беседе с РИА Новости.

Роднина добавила, что её тренер всегда говорил: даже если ты на голову сильнее остальных, никто тебе ничего не даст, потому что ты представляешь Советский Союз. Поэтому нужно быть сильнее на две головы, и только тогда тебя начнут признавать.

С такой психологией мы должны готовиться к Олимпиаде 2026 года.

"А надеяться на то, что при равных условиях нам уделят какое-то особенное внимание и к нам кто-то будет хорошо относиться, - это глупости и слабости", - подчеркнула собеседница агентства", - заключила Роднина.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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