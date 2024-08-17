Спортсмены со всего Приморья встретились на площадках стадиона «Динамо» и KFC-арены

Приморцы принимают участие в "Динамо-Фесте"

1:22 Your browser does not support the audio element. Спорт

Вот уже третий год подряд во Владивостоке проходит "Динамо-Фест", сообщают "Новости VL. ru".

Фото: defenseimagery.mil by MC1 Chris Fahey

Сотни участников и десятки команд со всего Приморья собираются на спортивных площадках в центре города, чтобы бороться за звание лучших в различных видах спорта.

На фестивале можно увидеть полупрофессионалов, юных спортсменов и любителей, которые соревнуются в футболе, баскетболе 3x3, воркауте и лёгкой атлетике.

Несмотря на то, что "Динамо-Фест" — это не формальные соревнования, а скорее спортивный праздник, лучшие участники получают заслуженные награды, а атмосфера на площадках наполнена эмоциями и азартом.

Местом встречи спортсменов уже не первый год является стадион "Динамо" и KFC-арена. Каждый год меняются дисциплины и виды спорта, в которых могут поучаствовать участники. Например, в прошлом году здесь проводился пляжный волейбол, йога и сдача ГТО, а сегодня можно посоревноваться в футболе, воркауте и лёгкой атлетике.

Однако одним из постоянных видов спорта на "Динамо-Фест" уже три года подряд остаётся баскетбол 3x3 на KFC-арене, так как организаторы получают поддержку от баскетбольного клуба "Динамо".