Упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и рельефного пресса

Тренер Ходырев рассказал об упражнении "ситап"

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Фитнес-тренер Егор Ходырев заявил, что упражнение "ситап" отлично подойдет для здоровой спины и красивого пресса.

Фото: wikimedia.org by Snehalkanodia, CC BY-SA 3.0

Ситап — упражнение для укрепления и развития прямой и косых мускулов живота, а также мышц — сгибателей бедра.

"Выполнение его сделает осанку более красивой, улучшит устойчивость корпуса, уменьшит вероятность травмирования спины, повысит спортивную производительность и улучшит общее самочувствие", — цитирует тренера "Чемпионат".

Ходырев добавил, что если вы хотите иметь сильный пресс и плоский живот, нужно заниматься аэробными упражнениями и придерживаться правильного питания и режима.

Чтобы выполнить упражнение "ситап": лёжа на спине, выпрямите ноги вперёд. Поднимите руки вверх, затем согните ноги в коленях и разведите их в стороны. Стопы стоят близко к ягодицам. Прижмите поясницу к полу. Делайте выдох и сгибайте туловище.

Поднимайте корпус тела вверх в положение сидя на ягодицах с прямой спиной. Начните движения с отрыва лопаток от пола, плавно поднимая всю спину целиком. Руками касайтесь пола.

Усиливайтесь на выдохе и плавно возвращайте спину в исходное положения. Начните движения с возращения поясницы и только после этого кладите лопатки. Делайте движения медленно и без рывков.

Нужно выполнить три подхода по 15-25 раз, советует эксперт.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.