Соболева и Джикию хочет купить "Краснодар"

Руководство "Краснодара" хочет подписать экс-защитника футбольного клуба "Спартак" Георгия Джикию и нападающего красно-белых Александра Соболева.
"Быки" намерены поставить 30-летнего Джикию на место Хуниора Алонсо, а 27-летнего Соболева вместо Джона Кордобы.
Напомним, что Джикия ранее ушел из московского "Спартака". А Соболева отстранили от матчей и тренировок с красно-белыми из-за возможного трансфера в "Зенит", пишет "КП-Спорт".
Ранее сын Александра Соболева 7-летний Сергей в трансляции на онлайн-платформе для проведения прямых эфиров публично назвал "Зенит" бомжами.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.