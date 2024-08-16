Соболева и Джикию хочет купить "Краснодар"

ФК "Краснодар" хочет купить игроков Джикию и Соболева

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Руководство "Краснодара" хочет подписать экс-защитника футбольного клуба "Спартак" Георгия Джикию и нападающего красно-белых Александра Соболева.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

"Быки" намерены поставить 30-летнего Джикию на место Хуниора Алонсо, а 27-летнего Соболева вместо Джона Кордобы.

Напомним, что Джикия ранее ушел из московского "Спартака". А Соболева отстранили от матчей и тренировок с красно-белыми из-за возможного трансфера в "Зенит", пишет "КП-Спорт".

Ранее сын Александра Соболева 7-летний Сергей в трансляции на онлайн-платформе для проведения прямых эфиров публично назвал "Зенит" бомжами.