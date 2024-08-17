"Манчестер Сити" могут лишить до 80 очков из-за финансовых нарушений

"Манчестер Сити" может потерять до 80 очков из-за нарушений с финансами

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

У "Манчестер Сити" могут забрать до 80 очков в новом сезоне чемпионата Англии из-за нарушений, связанных с финансами.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

К клубу могут применить санкции, в том числе снятие очков. Руководство одного из клубов лиги подчеркнуло, что объективно наказать команду списанием 70-80 очков, сообщает издание The Athletic.

Дело в том, что клуб обвиняют в финансовых нарушениях. В феврале АПЛ заявила, что "Манчестер Сити" предоставлял ложную информацию о доходах клуба. Руководство также подавало неправильные сведения о премиях игрокам и тренерам.

Слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба запланировали на сентябрь этого года.

Напомним, что в прошлом сезоне "Манчестер Сити" в четвертый выиграл чемпионат Англии.