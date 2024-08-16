Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела

Три упражнения, которые прокачают всё тело

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Устали от однообразных тренировок? Хотите прокачать все тело эффективно и быстро? Мы собрали для вас три суперупражнения, которые сделают вашу тренировку разнообразной и результативной!

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver, CC BY-SA 2.0

1. Становая тяга

Это упражнение развивает силу и выносливость. Оно активно задействует спину, ноги и ягодицы.

2. Отжимания

Отличное упражнение для тренировки груди, плеч и трицепсов. Можете варьировать угол и ширину постановки рук для разнообразия.

3. Приседания с гирей

Приседания не только укрепляют ноги, но и активируют мышцы кора. Добавление гири увеличивает нагрузку и эффективность.