"Челси" начал интересоваться игроком Санчо

ФК "Челси" заинтересован футболистом Санчо

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Футбольный клуб "Челси" заинтересовался игроком "МЮ" Джейдоном Санчо. Однако англичанин только недавно помирился с тренером своей команды Тен Хагом.

Фото: commons.wikimedia.org by Martijn Mureau, CC BY-SA 4.0

В начале лета они уладили конфликт. После этого появились слухи о переходе вингера в "ПСЖ". Он общался с французским клубом и дал согласие на трансфер. Позже выяснилось, что сделка сорвалась. И вдруг появился шокирующий вариант: "Челси".

"Синие предлагают двух игроков академии и доплату, либо аренду с правом выкупа", — сообщил "Матч ТВ", ссылаясь на Fussball news.

Уточнения

Дже́йдон Ма́лик Са́нчо (англ. Jadon Malik Sancho; родился 25 марта 2000, Лондон) — английский футболист, вингер английского клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.

«Че́лси» (полное название — Футбольный клуб «Челси»]) — английский профессиональный футбольный клуб из Фулема на юго-западе Лондона.