Фанаты футбольных клубов России поддерживают Курск

Футбольные фанаты РФ поддерживают Курск

0:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фанаты разных футбольных клубов России стали активно поддерживать людей из Курской области.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

Плакаты с надписью "Курск, мы с тобой" увидели у болельщиков из Орла, Сочи, Ленинградской области.

После ЦСКА к себе на базу детей из академии курского "Авангарда" позвал футбольный клуб железнодорожников "Локомотив".

Ребята 2013 года рождения проведут в Черкизове учебно-тренировочный сбор, а сами занятия будут проходить на территории "РЖД Арены", пишет "Матч ТВ".