Фанаты футбольных клубов России поддерживают Курск

Фанаты разных футбольных клубов России стали активно поддерживать людей из Курской области.
Плакаты с надписью "Курск, мы с тобой" увидели у болельщиков из Орла, Сочи, Ленинградской области.
После ЦСКА к себе на базу детей из академии курского "Авангарда" позвал футбольный клуб железнодорожников "Локомотив".
Ребята 2013 года рождения проведут в Черкизове учебно-тренировочный сбор, а сами занятия будут проходить на территории "РЖД Арены", пишет "Матч ТВ".
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.