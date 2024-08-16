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Фанаты футбольных клубов России поддерживают Курск

Футбольные фанаты РФ поддерживают Курск
0:34
Спорт

Фанаты разных футбольных клубов России стали активно поддерживать людей из Курской области.

Футбольные фанаты РФ поддерживают Курск
Фото: bloomberg by Saudi Press Agency

Плакаты с надписью "Курск, мы с тобой" увидели у болельщиков из Орла, Сочи, Ленинградской области.

После ЦСКА к себе на базу детей из академии курского "Авангарда" позвал футбольный клуб железнодорожников "Локомотив".

Ребята 2013 года рождения проведут в Черкизове учебно-тренировочный сбор, а сами занятия будут проходить на территории "РЖД Арены", пишет "Матч ТВ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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