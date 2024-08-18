Малийский игрок ЦСКА пообещал назвать своего жеребёнка в честь клуба

Игрок ЦСКА Койта пообещал назвать своё животное в честь команды

Новичок ЦСКА из Мали 24-летний Секу Койта заявил, что назовёт своего жеребёнка, который находится у него на родине, в честь армейской команды.

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Футболист увлекается верховой ездой, и дома у него есть несколько лошадей. Одна из них сейчас ждёт жеребёнка.

"Как раз одна из моих лошадей сейчас беременная. Думаю, назову животное в честь ЦСКА — подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом", — цитирует Койта "РБК".

Футболисту подсказали, что можно назвать его "Кони". Это как раз прозвище команды ЦСКА.

Напомним, что Койта перешел в московский клуб в начале июля.

Уточнения

Секу́ Койта́ (фр. Sékou Koïta; родился 28 ноября 1999, Мали) — футболист, нападающий ЦСКА и сборной Мали.

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.