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Малийский игрок ЦСКА пообещал назвать своего жеребёнка в честь клуба

Игрок ЦСКА Койта пообещал назвать своё животное в честь команды
Спорт

Новичок ЦСКА из Мали 24-летний Секу Койта заявил, что назовёт своего жеребёнка, который находится у него на родине, в честь армейской команды.

Игрок ЦСКА Койта пообещал назвать своё животное в честь команды
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Футболист увлекается верховой ездой, и дома у него есть несколько лошадей. Одна из них сейчас ждёт жеребёнка.

"Как раз одна из моих лошадей сейчас беременная. Думаю, назову животное в честь ЦСКА — подберу какое-нибудь имя, связанное с клубом", — цитирует Койта "РБК".

Футболисту подсказали, что можно назвать его "Кони". Это как раз прозвище команды ЦСКА.

Напомним, что Койта перешел в московский клуб в начале июля.

Уточнения

Секу́ Койта́ (фр. Sékou Koïta; родился 28 ноября 1999, Мали) — футболист, нападающий ЦСКА и сборной Мали.

ЦСКА — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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