Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лимон и сода: простой способ очистить квартиру от налёта
В АТОР назвали три главных зарубежных места, куда стоит отправиться осенью
Сеять или не сеять горох в августе? Всё, что нужно знать огородникам
Как приготовить настоящую русскую уху на костре
NPJ PO: колоректальный рак у молодых чаще возникает из-за мясной диеты
Как российские пользователи могут сохранить доступ к Miro после блокировки
Mastercard сократит 1 тыс. сотрудников в рамках глобальной реорганизации
Стали известны новые расценки по ипотечному страхованию
Райан Рейнольдс предложил свою помощь в новом проекте Marvel о Гамбите

Смолов ответил на вопрос о переходе в мексиканский клуб

Смолов намекнул, что в Мексику переходить не собирается
0:55
Спорт

Нападающий ФК "Краснодар" Фёдор Смолов рассказал об интересе со стороны мексиканского клуба "Атлетико Ла‑Пас".

Смолов намекнул, что в Мексику переходить не собирается
Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

"Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно (смеётся)", — приводит слова футболиста "РБ Спорт".

Ранее журналист Виктор Моралес в соцсетях рассказал, что руководство футбольного клуба "Краснодар" не согласилось на предложение мексиканской команды в размере миллион долларов. Дело в том, что Смолова в команде оценивали дороже в два раза.

В "Краснодаре" хотят выручить за продажу игрока порядка двух миллионов долларов. Сам же Смолов согласился перейти в мексиканскую команду второго дивизиона.

Напомним, что 34-летний Смолов перешёл из "Динамо" в "Краснодар" на правах свободного агента. По контракту он там будет играть ещё год.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара». Заслуженный мастер спорта России (2018). Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России.

«Краснода́р» — футбольный стадион одноимённого клуба в городе Краснодаре.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить вкусные и воздушные творожники дома: простой пошаговый рецепт

Нежные и воздушные творожники — отличный выбор для вкусного завтрака или легкого перекуса. Эти небольшие сырники легко приготовить дома и порадовать близких вкусной домашней выпечкой.

Рецепт вкусных и пышных творожников для идеального завтрака или перекуса
Киев планирует ядерную провокацию — взрыв "грязной" бомбы на Курской АЭС или ЗАЭС
Сводка с фронта: в Сумской области сразу уничтожены Patriot, Himars и IRIS-T, Киев готов на взрыв "грязной" бомбы
Бананы на грани вымирания: обнаружен новый штамм патогена
Ароматный шашлык из шампиньонов: грибы маринуются с чесноком и травами и пакете
В Курской области приговорены к смерти тысячи всушников и наёмников Дмитрий Плотников Просчёты и пороки российской военной пропаганды: что не так Виктор Пахомов Диверсия на "Северных потоках" была казусом-бели. Почему же Германия не объявила войну Украине? Любовь Степушова
Тренируйтесь эффективно: 3 упражнения для полного преображения тела
Рецепт восхитительных кабачков в чесночном соусе с базиликом
Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой
Фаршированный картофель: с аппетитной начинкой из говядины с сырной корочкой
Последние материалы
Стали известны новые расценки по ипотечному страхованию
Райан Рейнольдс предложил свою помощь в новом проекте Marvel о Гамбите
Как научиться копить деньги
Дерматолог Левин: приём коллагена в таблетках и капсулах лишён смысла
Врач Молочков: самостоятельное удаление родинок повышает риск рака
Сделайте почву плодородной к следующему сезону: 6 лучших сидератов для осени
Science: качественный сон улучшает память и когнитивные функции
Почему мясо нельзя мариновать дольше 12 часов
Водителям объяснили, можно ли ехать на спущенном колесе
Семья Мэттью Перри прокомментировала аресты по делу о его гибели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.