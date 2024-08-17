Смолов ответил на вопрос о переходе в мексиканский клуб

Смолов намекнул, что в Мексику переходить не собирается

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий ФК "Краснодар" Фёдор Смолов рассказал об интересе со стороны мексиканского клуба "Атлетико Ла‑Пас".

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

"Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно (смеётся)", — приводит слова футболиста "РБ Спорт".

Ранее журналист Виктор Моралес в соцсетях рассказал, что руководство футбольного клуба "Краснодар" не согласилось на предложение мексиканской команды в размере миллион долларов. Дело в том, что Смолова в команде оценивали дороже в два раза.

В "Краснодаре" хотят выручить за продажу игрока порядка двух миллионов долларов. Сам же Смолов согласился перейти в мексиканскую команду второго дивизиона.

Напомним, что 34-летний Смолов перешёл из "Динамо" в "Краснодар" на правах свободного агента. По контракту он там будет играть ещё год.

Уточнения

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара». Заслуженный мастер спорта России (2018). Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России.

«Краснода́р» — футбольный стадион одноимённого клуба в городе Краснодаре.