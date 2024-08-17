Смолов ответил на вопрос о переходе в мексиканский клуб

Нападающий ФК "Краснодар" Фёдор Смолов рассказал об интересе со стороны мексиканского клуба "Атлетико Ла‑Пас".
"Мексиканский залив или Чёрное море? Чёрное море, конечно (смеётся)", — приводит слова футболиста "РБ Спорт".
Ранее журналист Виктор Моралес в соцсетях рассказал, что руководство футбольного клуба "Краснодар" не согласилось на предложение мексиканской команды в размере миллион долларов. Дело в том, что Смолова в команде оценивали дороже в два раза.
В "Краснодаре" хотят выручить за продажу игрока порядка двух миллионов долларов. Сам же Смолов согласился перейти в мексиканскую команду второго дивизиона.
Напомним, что 34-летний Смолов перешёл из "Динамо" в "Краснодар" на правах свободного агента. По контракту он там будет играть ещё год.
Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара». Заслуженный мастер спорта России (2018). Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионата России.
«Краснода́р» — футбольный стадион одноимённого клуба в городе Краснодаре.
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