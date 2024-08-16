Стала известна дата реванша Усика и Фьюри

Реванш Усика и Фьюри состоится 21 декабря

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Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в своих соцсетях сообщил, когда пройдет бой-реванш между украинским боксером Александром Усиком и британским спортсменом Тайсоном Фьюри. Их поединок состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Фото: commons.wikimedia.org by Andriy Makukha (Amakuha), CC BY-SA 4.0

Первый бой между этими боксерами прошел 18 мая и завершился победой Усика раздельным решением судей. Боксер из Украины стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в XXI веке.

Отметим, что всего Александр Усик 22 раза одерживал победу в 22 профессиональных поединках. У Тайсона Фьюри же 34 победы и 1 поражение. При этом один бой с его участием завершился ничьей, сообщает "СЭ".