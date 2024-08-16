Игрок "Боруссии" Бруннер перешел в "Монако"

18-летний форвард "Боруссии" теперь играет за "Монако"

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Нападающий дортмундского футбольного клуба "Боруссия" Парис Бруннер перешел в команду "Монако". Об этом проинформировали в пресс-службе монегасков.

Фото: panoramio.com/ by Валерий Дед, CC BY 3.0

Важно, что 18-летний форвард проведет сезон-2024/25 на правах аренды в бельгийском футбольном клубе "Серкль Брюгге". Бруннер еще четыре года назад перешел в "Боруссию".

В прошедшем сезоне он забил 20 мячей в 22 матчах в ворота противника за команду дортмундцев. Это произошло, когда игроку еще не было 19 лет, пишет "СЭ".