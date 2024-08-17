Камара стал игроком ФК "Торпедо"

Полузащитник из Мали Мамаду Камара перешёл в состав российского футбольного клуба "Торпедо".
Руководство команды сообщило о подписании контракта с ним. При этом срок соглашения с 23-летним футболистом не раскрывается, пишет "СЭ".
Ранее малийский футболист играл за клуб своей страны "Блэк Старз". Последние несколько сезонов он провёл на правах аренды в "Милсами".
На счету игрока 12 голов и 8 результативных передач в 58 матчах за молдавский футбольный клуб.
Мамаду́ Хару́на Камара́ (род 18 февраля 2001, Бамако) — малийский футболист, полузащитник московского «Торпедо».
«Торпе́до» — российский футбольный клуб из Москвы. Основан 17 августа 1924 года на базе футбольной команды РДПК (Рабочий дворец «Пролетарская кузница»). 3-кратный чемпион СССР (1960, 1965, 1976 (осень)), 6-кратный обладатель Кубка СССР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986), обладатель первого в новейшей истории Кубка России (1993). С сезона 2023/24 выступает в Первой лиге.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.