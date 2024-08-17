Клубы РПЛ устроили разборки в TikTok

Российские футбольные клубы устроили разборки в TikTok

0:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольные клубы Российской Премьер-Лиги затеяли разборки в видеосообществе TikTok.

Фото: commons.wikimedia.org by FC Burevestnik Moscow, CC BY-SA 4.0

Так, ФК "Динамо" опубликовал ролик, в котором намекнул, что "Спартак", "Сочи" и "Оренбург" "тупые и всегда поддакивают".

В комментариях аккаунт "Зенита" заговорил о "маяковском счетчике", по которому "Динамо" станет чемпионом после 2452 поражений.

Московский клуб, конечно же, не промолчал и ответил отрывком из анимационного сериала "Южный парк", где отметил "Зенит" и "Сочи" как мать и сына, пишет РИА Новости Спорт.