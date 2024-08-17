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Загитова пообещала спеть песню собственного сочинения в новом шоу: "Это будет эксклюзивчик"

Фигуристка Загитова будет петь в своём ледовом шоу
0:59
Спорт

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова анонсировала своё участие в ледовом шоу "Хранители времени", где она впервые исполнит авторскую песню.

Фигуристка Загитова будет петь в своём ледовом шоу
Фото: commons.wikimedia.org by Luu, CC BY-SA 4.0

По словам спортсменки, композиция будет исполнена на двух языках: русском и татарском.

Загитова отметила, что решение о том, на каком языке будет исполнена песня, ещё не принято. Вероятно, композиция будет звучать на обоих языках, так как написана в соавторстве с профессиональными авторами.

"Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь. На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения", — сказала Загитова в эфире радио "Русский хит".

Премьера шоу "Хранители времени" состоится 29 августа в Казани.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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