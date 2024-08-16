Провалившая гендерный тест боксерша рекламирует женскую косметику

Боксерша Хелиф снялась в рекламе женской косметики

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Алжирская боксерша Иман Хелиф после Олимпиады не теряет время зря. Спортсменка, которая провалила гендерный тест, снялась в рекламном ролике женской косметики.

Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

На видео она сначала боксирует в перчатках, а потом красуется с макияжем в платье.

Напомним, во время Олимпиады на Хелиф обрушилась волна хейта, за то, что она выступала на соревнованиях, хоть и провалила гендерный тест. Он показал, что в ее организме показатели тестостерона зашкаливают. Из-за этого многие стали ее хейтить.

Иман Хелиф даже подала заявление в полицию из-за травли в интернете.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа.