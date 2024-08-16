Теннисист Руне чуть не потерял сознание в перерыве, но выиграл матч

Теннисист Руне чуть не упал в обморок на турнире "Мастерс"

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Датский теннисист Хольгер Руне в перерыве матча на турнире "Мастерс" едва не упал в обморок. Однако, потом он собрался и одержал победу.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Дело в том, что спортсмен перенес тепловой удар во время игры, которая проходила в Цинциннати. Датский теннисист присел на скамейку и едва не потерял сознание.

Несмотря на это он смог восстановиться и выиграл матч против португальского спортсмена Нуну Боржеша, пишет РИА Новости Спорт.

Хольгер Витус Нёсков Руне выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде; юниорский турнир Большого шлема в одиночном разряде; экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге.