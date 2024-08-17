4 совета, которые помогут замедлить старение мышц

Силовые тренировки необходимо включить в свой фитнес-режим, когда вы становитесь старше. В конце концов, вы теряете от 3% до 5% сухой мышечной массы каждые десять лет после 30 лет, поэтому нужно делать все возможное для ее поддержания.
Лучше всего чередовать различные упражнения каждые 8-12 недель. Это даст вашим мышцам новую стимуляцию для роста. Вы можете выполнять те же упражнения, но менять способ их выполнения.
С возрастом вы будете терять не только сухую мышечную массу, но и силу, и скорость. Если вы занимаетесь только силовыми тренировками, можно еще добавить плиометрические упражнения в начале тренировок. Это отличный способ разогреться и запустить нервную систему, чтобы помочь вам задействовать больше мышечных волокон.
Еще одна из лучших привычек для замедления старения мышц и улучшения физической формы — включить в свой распорядок дня высокоинтенсивные интервальные тренировки. Можно проводить хотя бы одну такую тренировку раз в неделю.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.