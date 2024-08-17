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4 совета, которые помогут замедлить старение мышц

Названы упражнения, которые помогут замедлить старение мышц
1:16
Спорт

Продолжайте поднимать тяжелые веса

Силовые тренировки необходимо включить в свой фитнес-режим, когда вы становитесь старше. В конце концов, вы теряете от 3% до 5% сухой мышечной массы каждые десять лет после 30 лет, поэтому нужно делать все возможное для ее поддержания.

Названы упражнения, которые помогут замедлить старение мышц
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, CC BY-SA 4.0

Периодически чередуйте упражнения

Лучше всего чередовать различные упражнения каждые 8-12 недель. Это даст вашим мышцам новую стимуляцию для роста. Вы можете выполнять те же упражнения, но менять способ их выполнения. 

Добавьте силовые тренировки и плиометрию

С возрастом вы будете терять не только сухую мышечную массу, но и силу, и скорость. Если вы занимаетесь только силовыми тренировками, можно еще добавить плиометрические упражнения в начале тренировок. Это отличный способ разогреться и запустить нервную систему, чтобы помочь вам задействовать больше мышечных волокон.

Выполняйте ВИИТ

Еще одна из лучших привычек для замедления старения мышц и улучшения физической формы — включить в свой распорядок дня высокоинтенсивные интервальные тренировки. Можно проводить хотя бы одну такую тренировку раз в неделю.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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