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Названы страны, где пройдут чемпионаты мира по боксу

В 2025 году состоятся чемпионаты мира по боксу: определены принимающие страны
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Спорт

Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила, что в 2025 году состоятся чемпионаты мира по боксу.

В 2025 году состоятся чемпионаты мира по боксу: определены принимающие страны
Фото: commons.wikimedia.or by Наталия Токмогашева, CC BY-SA 4.0

Соревнования среди женщин пройдут в марте в Белграде (Сербия), а среди мужчин — в мае в Астане (Казахстан).

Глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв отметил, что выбор стран-хозяек отражает стремление IBA расширить географию этого вида спорта. Обе страны имеют богатые традиции бокса и готовы провести соревнования на высоком уровне.

IBA надеется увидеть лучших спортсменов со всего мира на этих престижных турнирах.

Стоит отметить, что ранее в Белграде уже дважды проходили мужские чемпионаты мира — в 1978 и 2021 годах. А в 2016 году в Астане состоялся женский турнир по боксу.

Уточнения

Чемпионат мира по боксу — спортивное соревнование по боксу среди любителей, проводимое Международной ассоциацией бокса (IBA). Первый чемпионат прошёл в Гаване (Куба) c 17 по 30 августа 1974 года. С 2001 года проводятся чемпионаты мира по боксу среди женщин.

Бокс (от фр. boxe — «бокс» и boxer — «боксёр», которые происходят от англ. to box — «драться на ринге», «боксировать», или же непосредственно из англ. boxing, to box, происходящих, видимо, от англ. box — «коробка», «ящик», «ринг») — контактный вид спорта, единоборство, в котором спортсмены наносят друг другу удары кулаками, обычно в специальных перчатках.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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