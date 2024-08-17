Легкоатлеты из Северной Осетии вошли в состав паралимпийской сборной России

В состав российской сборной в нейтральном статусе вошли шесть параатлетов из Северной Осетии. Спортсмены примут участие в соревнованиях на Паралимпиаде-2024 в Париже, сообщает "15-йРегион" со ссылкой на пресс-службу минспорта республики.
В программе Паралимпийских игр представлены 22 спортивных вида.
Легкоатлеты из Северной Осетии будут соревноваться в индивидуальных дисциплинах. Ранее спортсмены принимали участие во многих соревнованиях и занимали призовые места.
За медали будут бороться Давид Джатиев, Виктория Сланова, Хетаг Хинчагов, Алан Кокойты, Георгий Маргиев, Таймураз Хабалов.
Напоминаем, телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.