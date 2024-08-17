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Легкоатлеты из Северной Осетии вошли в состав паралимпийской сборной России

Шесть параатлетов из Северной Осетии будут бороться за медали в Париже
0:57
Спорт

В состав российской сборной в нейтральном статусе вошли шесть параатлетов из Северной Осетии. Спортсмены примут участие в соревнованиях на Паралимпиаде-2024 в Париже, сообщает "15-йРегион" со ссылкой на пресс-службу минспорта республики.

Шесть параатлетов из Северной Осетии будут бороться за медали в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

В программе Паралимпийских игр  представлены 22 спортивных вида.

Легкоатлеты из Северной Осетии будут соревноваться в индивидуальных дисциплинах. Ранее спортсмены принимали участие во многих соревнованиях и занимали призовые места. 

За медали будут бороться Давид Джатиев, Виктория Сланова, Хетаг Хинчагов, Алан Кокойты, Георгий Маргиев, Таймураз Хабалов.

Напоминаем, телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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