Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чонгук из BTS выпускает новый документальный фильм "I Am Still" в кинотеатрах по всему миру
Химик-технолог Сергей Белков опроверг миф об аллергии на лактозу
Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
От смеха до слез: что делает фильм "1+1" таким уникальным? Обзор
Обновленный Kia K8 2025: что изменилось в популярном седане
Прокуратура ЯНАО выявила нарушения при производстве молока на местном предприятии
В отеле в Анапе отказались убирать номер после болезни ребенка
Ценовая политика Geely Monjaro 2024 года: что нужно знать покупателям
ИЯФ начал изготовление вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ

Состоялась церемония открытия "Кубка защитников Отечества" в Ставрополе

В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО
1:06
Спорт

Как передает пресс-центр Паралимпийского комитета России, в Ставрополе начался межрегиональный этап соревнований по спортивным видам под названием "Кубок защитников Отечества" среди участников СВО.

В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО
Фото: ПКР во ВК

15 августа состоялась торжественная церемония открытия "Кубка защитников Отечества".

Более 130 ветеранов специальной военной операции из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов будут бороться за медали масштабного события.

Соревнования пройдут в шести дисциплинах: армрестлинге, волейболе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

Команда из Севастополя подтвердила свое участие в соревнованиях по армрестлингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и пауэрлифтингу. Тренировки для шестерых спортсменов проводились при поддержке городских спортивных федераций.

Параатлеты из Калмыкии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии под руководством наставников приняли участие в тренировочных сборах, а также прошли медобследования. 

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте Дмитрий Плотников Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Последние материалы
Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
От смеха до слез: что делает фильм "1+1" таким уникальным? Обзор
Обновленный Kia K8 2025: что изменилось в популярном седане
Прокуратура ЯНАО выявила нарушения при производстве молока на местном предприятии
Василий Блаженный: подвиг терпения, смирения, любви
В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО
В отеле в Анапе отказались убирать номер после болезни ребенка
Ценовая политика Geely Monjaro 2024 года: что нужно знать покупателям
ИЯФ начал изготовление вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ
Страхование жизни стало более прибыльным в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.