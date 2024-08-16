Состоялась церемония открытия "Кубка защитников Отечества" в Ставрополе

Как передает пресс-центр Паралимпийского комитета России, в Ставрополе начался межрегиональный этап соревнований по спортивным видам под названием "Кубок защитников Отечества" среди участников СВО.
15 августа состоялась торжественная церемония открытия "Кубка защитников Отечества".
Более 130 ветеранов специальной военной операции из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов будут бороться за медали масштабного события.
Соревнования пройдут в шести дисциплинах: армрестлинге, волейболе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.
Команда из Севастополя подтвердила свое участие в соревнованиях по армрестлингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и пауэрлифтингу. Тренировки для шестерых спортсменов проводились при поддержке городских спортивных федераций.
Параатлеты из Калмыкии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии под руководством наставников приняли участие в тренировочных сборах, а также прошли медобследования.
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