Состоялась церемония открытия "Кубка защитников Отечества" в Ставрополе

В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО

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Как передает пресс-центр Паралимпийского комитета России, в Ставрополе начался межрегиональный этап соревнований по спортивным видам под названием "Кубок защитников Отечества" среди участников СВО.

Фото: ПКР во ВК

15 августа состоялась торжественная церемония открытия "Кубка защитников Отечества".

Более 130 ветеранов специальной военной операции из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов будут бороться за медали масштабного события.

Соревнования пройдут в шести дисциплинах: армрестлинге, волейболе, настольном теннисе, пауэрлифтинге, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.

Команда из Севастополя подтвердила свое участие в соревнованиях по армрестлингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука и пауэрлифтингу. Тренировки для шестерых спортсменов проводились при поддержке городских спортивных федераций.

Параатлеты из Калмыкии, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии под руководством наставников приняли участие в тренировочных сборах, а также прошли медобследования.