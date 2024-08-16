Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 причин, почему стоит посмотреть фильм "Побег из Шоушенка"
Россиянин устроил пожар в Прибайкальском парке и получил крупный штраф
Дерматолог Ворожейкин: как справиться с ожогом крапивы
В России подорожало малиновое варенье
Почему некоторые чаи вредны для здоровья
Идеи, как приготовить низкокалорийный торт
Как справиться со слизнями на участке
TimesTravel: самые переоценённые туристические направления
Российские учёные рекомендуют: цинк для мужчин после COVID-19

Никита Дубенчук из Излучинска готовится к Паралимпийским играм

Преодолевая трудности: подготовка Никиты Дубенчука к Паралимпиаде в толкании ядра
0:45
Спорт

В конце августа стартуют Паралимпийские игры в Париже, и Никита Дубенчук, 26-летний спортсмен из Излучинска, намерен бороться за золотые медали в легкоатлетической дисциплине «толкание ядра», сообщает "СургутИнформТВ".

Преодолевая трудности: подготовка Никиты Дубенчука к Паралимпиаде в толкании ядра
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

С детства Никита борется с врождённым заболеванием — детским церебральным параличом. До пяти лет он не мог стоять на ногах. Однако упорство спортсмена и вера окружающих помогли ему преодолеть все трудности и стать одним из лидеров параспорта на международной арене.

Сейчас Никита вместе со своим тренером Сергеем Гикстом находится в Подмосковье, где они готовятся к поездке в Париж на учебно-тренировочной базе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной

Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте Дмитрий Плотников Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
Последние материалы
Почему некоторые чаи вредны для здоровья
Идеи, как приготовить низкокалорийный торт
Преодолевая трудности: подготовка Никиты Дубенчука к Паралимпиаде в толкании ядра
Как справиться со слизнями на участке
TimesTravel: самые переоценённые туристические направления
Российские учёные рекомендуют: цинк для мужчин после COVID-19
Россия уменьшила портфель американских облигаций
ВСК упростил получение страховых выплат для жителей Курской области
Испанские СМИ: мафиозные банды контролируют рынок аренды в Барселоне
Профессор Зберовский одобрил торговлю или дарение бывших в употреблении вещей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.