Никита Дубенчук из Излучинска готовится к Паралимпийским играм

Преодолевая трудности: подготовка Никиты Дубенчука к Паралимпиаде в толкании ядра

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В конце августа стартуют Паралимпийские игры в Париже, и Никита Дубенчук, 26-летний спортсмен из Излучинска, намерен бороться за золотые медали в легкоатлетической дисциплине «толкание ядра», сообщает "СургутИнформТВ".

Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

С детства Никита борется с врождённым заболеванием — детским церебральным параличом. До пяти лет он не мог стоять на ногах. Однако упорство спортсмена и вера окружающих помогли ему преодолеть все трудности и стать одним из лидеров параспорта на международной арене.

Сейчас Никита вместе со своим тренером Сергеем Гикстом находится в Подмосковье, где они готовятся к поездке в Париж на учебно-тренировочной базе.