Почему после тренировок некоторые люди теряют вес медленнее, чем другие

Японские учёные из Университета Кобе узнали, из-за чего некоторые люди могут худеть быстрее других при одинаковой физической активности. Это открытие может привести к революции в лечении ожирения.
В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Metabolism, есть объяснение, почему некоторые люди теряют больше веса, чем другие. Дело в том, что уровень определённых белков в организме может существенно влиять на эффективность тренировок и последующее похудение. Это открытие говорит о том, что все люди реагируют на физическую активность по-разному.
Японцы посчитали, что в будущем можно будет создавать персонализированные программы тренировок и диет, основанные на анализе белкового профиля человека.
Осень — время сбора урожая и заготовок на зиму. Одним из популярных видов консервации является салат из кабачков, помидоров и болгарского перца.