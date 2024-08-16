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Почему после тренировок некоторые люди теряют вес медленнее, чем другие

Учёные выявили, что некоторые люди худеют быстрее других после тренировок из-за белков
0:49
Спорт

Японские учёные из Университета Кобе узнали, из-за чего некоторые люди могут худеть быстрее других при одинаковой физической активности. Это открытие может привести к революции в лечении ожирения.

Учёные выявили, что некоторые люди худеют быстрее других после тренировок из-за белков
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 3.0

В исследовании, опубликованном в журнале Molecular Metabolism, есть объяснение, почему некоторые люди теряют больше веса, чем другие. Дело в том, что уровень определённых белков в организме может существенно влиять на эффективность тренировок и последующее похудение. Это открытие говорит о том, что все люди реагируют на физическую активность по-разному.

Японцы посчитали, что в будущем можно будет создавать персонализированные программы тренировок и диет, основанные на анализе белкового профиля человека.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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