Инструктор по йоге рассказал о пользе аскезы

Психолог Наталья Безгина уверена, что благодаря аскезе человек осознанно идет к своей цели. Практика может привести к чувству внутреннего покоя и удовлетворённости жизнью, улучшить психологическое и физическое здоровье.
Аскеза помогает стать более дисциплинированным.
Что же такое аскеза? Это практика, которая заключается в ограничении своих потребностей и желаний ради духовного роста. То есть вместо хотелок человек добавляет в жизнь какое-то полезное занятие, например медитации, йогу, изучение новых языков, сообщает "СЭ".
"Если вы решили каждый день выделять минут в день на занятие йогой — уже аскеза. Энергетический уровень увеличивается за счет того, что накапливаете энергию, а не тратите на какие-то лишние действия", — добавила инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина.
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