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Инструктор по йоге рассказал о пользе аскезы

Психолог Безгина: с помощью аскезы человек осознанно идет к цели
0:56
Спорт

Психолог Наталья Безгина уверена, что благодаря аскезе человек осознанно идет к своей цели. Практика может привести к чувству внутреннего покоя и удовлетворённости жизнью, улучшить психологическое и физическое здоровье.

Психолог Безгина: с помощью аскезы человек осознанно идет к цели
Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam, CC BY-SA 4.0

Аскеза помогает стать более дисциплинированным.

Что же такое аскеза? Это практика, которая заключается в ограничении своих потребностей и желаний ради духовного роста. То есть вместо хотелок человек добавляет в жизнь какое-то полезное занятие, например медитации, йогу, изучение новых языков, сообщает "СЭ".

"Если вы решили каждый день выделять минут в день на занятие йогой — уже аскеза. Энергетический уровень увеличивается за счет того, что накапливаете энергию, а не тратите на какие-то лишние действия", — добавила инструктор по хатха-йоге Александра Чуркина.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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