Майкл Кьеза: Фергюсон мог бы одолеть Хабиба

BJPenn: Майкл Кьеза считает, что Фергюсон мог бы победить Хабиба

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Полусредневес UFC Майкл Кьеза (17-7) уверен, что боец Тони Фергюсон (25-11) в 2016 году имел шансы выиграть у экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) из Дагестана.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

"В подготовке к бою с Фергюсоном я уделял много внимания его бою с Рафаэлем Дос Аньосом, так как версия Тони Фергюсона, которую мы увидели в октагоне против Дос Аньоса, могла бы победить любого. Даже Хабиба Нурмагомедова, если бы это была та его версия", — цитирует спортсмена изданию BJPenn.

Кьеза считает, что тогда Тони был на пике своей формы. Он достиг его в бою с Дос Аньосом.

"Хотя он все еще побеждал в поединках после этого, я считаю, что он начал постепенно терять свою лучшую форму", — заключил он.