Хабиб Нурмагомедов закрыл долг перед ФНС

Боец UFC Хабиб больше не должен ФНС

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов из Дагестана больше не должен Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

Хабиб выплатил ФНС долг в размере 302 миллионов рублей, который был обнаружен у него в начале лета 2024 года. При этом судебные приставы наложили 6 августа арест на имущество Хабиба на 79 миллионов рублей.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах и одержал 29 побед, в том числе над ирландцем Конором Макгрегором. Хабиб ушел из большого спорта в октябре 2020 года в звании чемпиона UFC в легком весе, пишет "СЭ".