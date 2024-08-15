Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ИИ-ассистенты научатся понимать пользователей с полуслова в ближайшие пять лет
Роспотребнадзор: при покупке молока следует обращать внимание на изготовителя
Открыт механизм, регулирующий динамику воспоминаний в мозге
Лёгкий и аппетитный: рецепт вкусного овощного салата
Новую игру с ключами добавили для пользователей Hamster Kombat
В России снова может заработать Apple Pay
Как использовать гречишную лузгу на огороде: 5 полезных советов для дачников
Осинькин: ничего не слышал о переходе Дзюбы
Как выбрать газовую колонку на кухню

Хабиб Нурмагомедов закрыл долг перед ФНС

Боец UFC Хабиб больше не должен ФНС
0:49
Спорт

Боец UFC Хабиб Нурмагомедов из Дагестана больше не должен Федеральной налоговой службе (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Боец UFC Хабиб больше не должен ФНС
Фото: .kremlin.ru by Администрация Президента РФ, CC BY 4.0

Хабиб выплатил ФНС долг в размере 302 миллионов рублей, который был обнаружен у него в начале лета 2024 года. При этом судебные приставы наложили 6 августа арест на имущество Хабиба на 79 миллионов рублей.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в смешанных единоборствах и одержал 29 побед, в том числе над ирландцем Конором Макгрегором. Хабиб ушел из большого спорта в октябре 2020 года в звании чемпиона UFC в легком весе, пишет "СЭ".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной

Фаршированные вегетарианские перцы — это вкусное и полезное блюдо, которое станет украшением любого стола.

Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Уйти "по-английски". Зеленскому и Залужному уже может померещиться запах "Новичка" Дмитрий Плотников Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Замораживаем перцы на зиму целиком: их можно даже нафаршировать перед заморозкой
"Запад относится к нам не как к партнёру, а как к еде" — экс-замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов
"Запад относится к нам не как к партнёру, а как к еде" — экс-замминистра иностранных дел ДНР Борис Борисов
Последние материалы
Открыт механизм, регулирующий динамику воспоминаний в мозге
Новую игру с ключами добавили для пользователей Hamster Kombat
В России снова может заработать Apple Pay
Как использовать гречишную лузгу на огороде: 5 полезных советов для дачников
Боец UFC Хабиб больше не должен ФНС
Осинькин: ничего не слышал о переходе Дзюбы
Как выбрать газовую колонку на кухню
В Европе определили город с наибольшей плотностью туристов
Шунину предложили работу в "Динамо"
Daily Mail: ИИ научился диагностировать заболевания по цвету языка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.