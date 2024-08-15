Осинькин: ничего не слышал о переходе Дзюбы

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Главный тренер самарского ФК "Крылья Советов" Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход нападающего Артема Дзюбы в клуб.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

"Мне сказали, что что-то написали про Дзюбу. Я ничего такого не слышал. Константин Генич сказал? Позвоните ему. Я не знаю, что сказать", — цитирует Осинькина "СЭ".

Ранее 35-летний Артём Дзюба стал свободным агентом после окончания контракта с московским "Локомотивом".

В сезоне-2023/24 он сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 4 голевые передачи. Ранее Дзюба играл за сборную России, турецкий "Адана Демирспор", "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь".