Сын футболиста Соболева оскорбил ФК "Зенит"

Сын Соболева из "Спартака" на стриме назвал "Зенит" бомжами

0:47 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сын нападающего московского "Спартака" Александра Соболева на стрим-платформе в прямом эфире негативно высказался о санкт-петербургском "Зените".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов, CC BY-SA 3.0

Канал футболиста был заблокирован несколько месяцев назад. До этого в одной из трансляций 7-летний Сергей, который находился в кадре, назвал "Зенит" бомжами. Еще в одном фрагменте он согласился с тем, что "Зенит" — позор российского футбола".

Ранее стало известно, что "Зенит" может направить "Спартаку" новое предложение по трансферу Соболева. 27-летнему футболисту запретили тренироваться с основной командой, также он не играл во всех матчах своей команды после того, как "Спартак" уступил "Оренбургу", пишет "СЭ".