Вратарь Шунин может пойти работать в "Динамо"

Шунину предложили работу в "Динамо"

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Руководство московского футбольного клуба "Динамо" объявило, что клуб предложил бывшему голкиперу команды Антону Шунину работать в структуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси, CC BY-SA 3.0

"Мяч на его стороне, мы ему сделали предложение, ждем от него ответа", — цитирует гендиректора "Динамо" Павла Пивоварова РИА "Новости".

Ранее ФК "Динамо" сообщило об уходе 37-летнего вратаря Шунина из-за окончания срока действия его соглашения с бело-голубыми.

На высшем уровне голкипер выступал за "Динамо" с 2007 года, он вышел на поле в 366 матчах — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

37-летним вратарем интересовался подмосковный клуб "Химки".