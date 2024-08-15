Вратарь Шунин может пойти работать в "Динамо"

Руководство московского футбольного клуба "Динамо" объявило, что клуб предложил бывшему голкиперу команды Антону Шунину работать в структуре.
"Мяч на его стороне, мы ему сделали предложение, ждем от него ответа", — цитирует гендиректора "Динамо" Павла Пивоварова РИА "Новости".
Ранее ФК "Динамо" сообщило об уходе 37-летнего вратаря Шунина из-за окончания срока действия его соглашения с бело-голубыми.
На высшем уровне голкипер выступал за "Динамо" с 2007 года, он вышел на поле в 366 матчах — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
37-летним вратарем интересовался подмосковный клуб "Химки".
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