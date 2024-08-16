Как легко снять стресс и похудеть: вам поможет горячая йога

Горячая йога снижает стресс и увеличивает гибкость

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Горячая йога означает, что вы будете выполнять упражнения йоги и техники глубокого дыхания в отапливаемой, влажной комнате. Температура обычно варьируется и может достигать около 40 градусов.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242, CC BY-SA 4.0

Польза горячей йоги

1. Повышенная гибкость. Занимаясь горячей йогой, вы можете повысить свою гибкость. Тепло помогает расслабить мышцы, что может облегчить растяжку и достичь большего диапазона движений.

2. Потеря веса. Если вы хотите похудеть, горячая йога может стать отличным дополнением. Занятия горячей йогой могут быть интенсивными, а добавленный элемент тепла может увеличить скорость метаболизма. Это означает, что участники могут сжечь больше калорий во время сеанса горячей йоги.

3. Увеличение емкости легких и дыхательной функции. Помните: йога включает в себя различные дыхательные техники и внимательное отношение к тому, как вы дышите во время практики. Дыхательные упражнения могут заставить ваши легкие работать более эффективно.

4. Снижение стресса. Занятия горячей йогой — отличный способ избавиться от стресса и беспокойства.