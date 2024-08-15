Знаменитый вратарь Руслан Нигматуллин на дерби ЦСКА — "Локомотив" удивит своим рецептом окрошки на квасе

Дерби ЦСКА — "Локомотив" откроет настоящий фестиваль

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

В субботу, 18 августа, на московской "ВЭБ Арене" пройдёт жаркое дерби — в рамках 5-го тура РПЛ ЦСКА примет "Локомотив".

Фото: Елена Галабаева

Москва отметит этот матч настоящим фестивалем, всех гостей тут ждут выступления звёздных артистов и стендаперов, баталии в кикер и аэрофутбол, а также большая зона всевозможных угощений.

Кстати, хедлайнером фестиваля будет звёздный вратарь "Локомотива" и ЦСКА Руслан Нигматуллин. Известный голкипер удивит москвичей и гостей столицы своим рецептом окрошки на квасе.

"Вызываю на кулинарную дуэль любого игрока или представителя ЦСКА, который предпочитает рецепт на кефире. А если вы тоже любите окрошку на квасе, то обязательно приходите поболеть за меня", — отметил "Лучший спортсмен России" 2001 года.

Корреспондент Pravda.Ru обязательно побывает на фестивале, оценит окрошку от Нигматуллина, а потом поболеет за красивый футбол. А значит, ждём красочного репортажа.

Локомотив - ЦСКА