Антон Бобёр не верит, что Дзюба сразу сможет помочь "Крыльям Советов"

Экс-футболист Бобёр выразил сомнения в хорошей форме Дзюбы

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист Антон Бобёр выразил своё мнение о потенциальном переходе нападающего Артёма Дзюбы в "Крылья Советов".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Спортсмен отметил, что ключевыми факторами для успешного сотрудничества Дзюбы и "Крыльев Советов" станут амбиции и нынешняя физическая форма нападающего.

Несмотря на несомненный опыт и лидерские качества Дзюбы, которые могли бы быть полезными для команды, Бобёр усомнился в его готовности сразу оказать значительное влияние на игру. По его мнению, руководство "Крыльев Советов" должно тщательно взвесить все риски перед принятием окончательного решения.

"Крылья" ищут нападающего, но всё зависит от амбиций и формы Дзюбы. Нет сомнений, что он хороший форвард, но насколько он амбициозен и насколько хороша его форма? Есть сомнения, что сейчас Артём в достаточно хорошей форме, чтобы сразу помочь "Крыльям Советов". Руководство, думаю, все риски оценивает, принимая данное решение", — сказал Бобёр в разговоре с "Чемпионатом".

Дзюба может внести весомый вклад благодаря своему опыту и способности объединить молодых игроков, однако успех возможного трансфера будет в значительной степени зависеть от мотивации и физического состояния нападающего, добавил бывший футболист.