Стало известно, в какой форме будут выступать паралимпийцы в Париже

Компания FORWARD представила дизайн экипировки для российских паралимпийцев

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Генеральный директор FORWARD Виталий Цыганков представил дизайн экипировки "Советскому спорту".

Фото: FORWARD is licensed under free more info

Из-за определённых ограничений в выборе цветовой гаммы и внешнего вида изделий были подобраны нейтральные цвета — бежевый и изумрудный, согласованные с Международным паралимпийским комитетом (МПК). Поэтому в коллекции не использована геральдика, цветовая гамма российского флага также под запретом.

По словам Цыганкова, на данный момент экипировка готова, и она выдается российским паралимпийцам.

"Надеюсь, эта форма станет счастливой для наших атлетов, и мы встретим их из Парижа с победой", — заключил Цыганков .

Напоминаем, телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.