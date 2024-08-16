Стало известно, в какой форме будут выступать паралимпийцы в Париже

Генеральный директор FORWARD Виталий Цыганков представил дизайн экипировки "Советскому спорту".
Из-за определённых ограничений в выборе цветовой гаммы и внешнего вида изделий были подобраны нейтральные цвета — бежевый и изумрудный, согласованные с Международным паралимпийским комитетом (МПК). Поэтому в коллекции не использована геральдика, цветовая гамма российского флага также под запретом.
По словам Цыганкова, на данный момент экипировка готова, и она выдается российским паралимпийцам.
"Надеюсь, эта форма станет счастливой для наших атлетов, и мы встретим их из Парижа с победой", — заключил Цыганков .
Напоминаем, телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
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