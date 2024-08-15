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Команда "Роза Хутор" приняла участие в международных соревнованиях Race Nation (OCR)

4:21
Спорт

Победительницей на дистанции Open 3 среди женщин стала представительница курорта — инструктор ЛФК Олеся Козина. В общем зачете сборная "Роза Хутор" заняла 12 место.

Команда "Роза Хутор" приняла участие в международных соревнованиях Race Nation (OCR)
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Международные соревнования по бегу с препятствиями Race Nation (OCR) прошли 10-11 августа в Казахстане на курорте Ой-Карагай. Гонка проводится седьмой раз подряд и в этом году собрала около двух тысяч спортсменов. Команда курорта "Роза Хутор" приняла участие в этих стартах по приглашению Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК).

Как отметил заместитель генерального директора горного курорта "Роза Хутор" по международным отношениям и туризму Сергей Хворостяный:

"Деятельность ЕАКГ успешно развивается и наш курорт принимает самое активное участие в мероприятиях под эгидой Альянса. График деловых встреч уже расписан на год вперед. Например, осенью мы представим Россию на Саммите руководителей горных курортов ЕАГК, в рамках которого пройдет экспертно-инвестиционный форум "Межгосударственный туристический маршрут ЕАГК как драйвер развития инфраструктуры горного туризма Евразии". В тоже время мы считаем важным развивать и неформальные связи между горными курортами Евразии поэтому с радостью откликнулись на приглашение коллег из Казахстана и направили нашу команду на эти соревнования в Ой-Карагай. Порой такие контакты, закаленные в чистой спортивной борьбе, становятся крепкой основой для долгосрочного сотрудничества".

Команда курорта "Роза Хутор" хорошо проявила себя на разных дистанциях. Инструктор ЛФК отеля "Роза Спрингс" Олеся Козина стала победительницей среди женщин на дистанции Open 3. Острая борьба развернулась в командной гонке, где среди 60 сборных представители курорта "Роза Хутор" заняли 12 место. Кроме участия в спортивной программе, они также провели встречи с коллегами из горных курортов "Ой Карагай" и "Шимбулак" — обменялись опытом, обсудили особенности работы в летний сезон.

"Коллеги из Казахстана приняли нас очень тепло. Именно для развития дружеских связей и профессионального общения и создавался Евразийский альянс горных курортов. Мы рады, что своим выступлением на Race Nation (OCR) мы внесли достойный вклад в укрепление нашего сотрудничества с коллегами из других стран, так как подобные мероприятия действительно объединяют. Участие в этих соревнованиях стало для меня новым интересным опытом. Я очень благодарна "Роза Хутор" и ЕАГК за возможность участия в этой гонке с препятствиями!" — сказала одна из победительниц Race Nation, участник команды горного курорта "Роза Хутор" Олеся Козина.

Для справки

В июне 2023 года горные курорты "Роза Хутор" (Россия), "Шымбулак" (Казахстан) и "Амирсой" (Узбекистан) начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), который призван обеспечить платформу для стратегического развития туризма на пространстве Евразии, профессионального общения, продвижения лучших практик и брендов горных курортов. В ноябре этого года к Альянсу присоединился горный курорт Шахдаг (Азербайджан). Среди основных целей альянса — продвижение всесезонного горного туризма и популяризация активного образа жизни, обмен необходимой информацией и передовым опытом, повышение профессиональной квалификации работников горных комплексов, разработка общих подходов к стандартам безопасности. В марте 2024 года на курорте "Роза Хутор" состоялся первый Фестиваль горных курортов Евразии, в ходе которого было объявлено о том, что горный курорт "Ой-Карагай (Казахстан) также вошел в состав EAГK. Следующий Фестиваль горных курортов Евразии пройдет на курорте Шахдаг (Азербайджан)в марте 2025 года.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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