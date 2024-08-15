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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев порадовался за многочисленную сборную паралимпийцев из России

Губерниев отметил, что в паралимпийской сборной России спортсмены "с поистине безграничными возможностями"
1:12
Спорт

Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

Губерниев отметил, что в паралимпийской сборной России спортсмены "с поистине безграничными возможностями"
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, CC BY-SA 4.0

"Как же здорово, что такая внушительная делегация паралимпийцев поедет в Париж!!! Это очень хорошо!!! Россия с нашей Паралимпийской сборной!!! Эта команда наша гордость, и спортсмены в ней с поистине безграничными возможностями!!! Вся большая страна будет болеть!!! Желать успеха нашим!!!" — высказался Губерниев в ТГ-канале.

Россияне будут выступать на соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.

Участникам из России запретят участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. Также, если они завоюют медали, их не включат в общий зачёт.

Всего в соревнованиях примут участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, два триатлониста и два тхэквондиста из России.

Телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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