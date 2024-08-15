Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев порадовался за многочисленную сборную паралимпийцев из России

Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх-2024 в Париже.
"Как же здорово, что такая внушительная делегация паралимпийцев поедет в Париж!!! Это очень хорошо!!! Россия с нашей Паралимпийской сборной!!! Эта команда наша гордость, и спортсмены в ней с поистине безграничными возможностями!!! Вся большая страна будет болеть!!! Желать успеха нашим!!!" — высказался Губерниев в ТГ-канале.
Россияне будут выступать на соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе.
Участникам из России запретят участвовать в церемониях открытия и закрытия Игр. Также, если они завоюют медали, их не включат в общий зачёт.
Всего в соревнованиях примут участие 48 легкоатлетов, 35 пловцов, пять спортсменов по настольному теннису, два триатлониста и два тхэквондиста из России.
Телеканал "Матч ТВ" проведёт прямую трансляцию соревнований Паралимпийских игр, которые пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.