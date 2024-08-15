Китайская сторона отметила заслуги Ирины Винер и ее ученицы в победе китаянок в соревнованиях по художественной гимнастике в Париже

Китайцы поблагодарили Ирину Винер и ее ученицу за сотрудничество при подготовке к Олимпиаде-2024

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, поделилась в своём телеграм-канале содержанием письма от Лян Юйши, председателя Китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, сообщает "Чемпионат".

Фото: vfrg.ru by Официальный сайт Всероссийской федерации художественной гимнастики

Китайская сторона благодарит Ирину Винер и ее ученицу за активное сотрудничество, которое дало свои плоды.

На Олимпиаде в Париже китаянки выиграли золото в групповом многоборье по художественной гимнастике. Их результат — 69,800 баллов. Анастасия Близнюк, ученица Ирины Винер, руководила подготовкой китаянок к соревнованиям в Париже.

На втором месте оказались спортсменки из Израиля (68,850), на третьем — гимнастки из Италии (68,100).

В этом году российские спортсмены не смогли принять участие в командных соревнованиях на Олимпийских играх. В личных стартах в нейтральном статусе выступили 15 представителей России.