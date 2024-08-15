Китайская сторона отметила заслуги Ирины Винер и ее ученицы в победе китаянок в соревнованиях по художественной гимнастике в Париже

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, поделилась в своём телеграм-канале содержанием письма от Лян Юйши, председателя Китайской части Совета по здоровому образу жизни Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития, сообщает "Чемпионат".
Китайская сторона благодарит Ирину Винер и ее ученицу за активное сотрудничество, которое дало свои плоды.
На Олимпиаде в Париже китаянки выиграли золото в групповом многоборье по художественной гимнастике. Их результат — 69,800 баллов. Анастасия Близнюк, ученица Ирины Винер, руководила подготовкой китаянок к соревнованиям в Париже.
На втором месте оказались спортсменки из Израиля (68,850), на третьем — гимнастки из Италии (68,100).
В этом году российские спортсмены не смогли принять участие в командных соревнованиях на Олимпийских играх. В личных стартах в нейтральном статусе выступили 15 представителей России.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.