Русский футболист в США Ведерников рассказал о целях

Футболист Ведерников назвал цели на ближайшее время

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Ученик футбольной академии "Зенита" Богдан Ведерников, который в настоящее время учится и играет за университетскую команду в США, рассказал, чем он планирует заниматься в ближайшем будущем.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Главная его задача — закончить обучение.

"Я учусь на аналитика данных. Также я в большом предвкушении своего последнего сезона в институте с моей командой. У нас 20 новых игроков, так как многие закончили обучение в том году. Будет полностью новая команда! Мы ставим перед собой самые высокие цели", — цитирует футболиста "Чемпионат".

Ведерников заявил, что хочет проявлять себя как можно больше и быть полезным своей сборной.

"Надеюсь получить и побольше индивидуальных наград", — заключил игрок.