Ученик футбольной академии "Зенита" Богдан Ведерников, который в настоящее время учится и играет за университетскую команду в США, рассказал, чем он планирует заниматься в ближайшем будущем.
Главная его задача — закончить обучение.
"Я учусь на аналитика данных. Также я в большом предвкушении своего последнего сезона в институте с моей командой. У нас 20 новых игроков, так как многие закончили обучение в том году. Будет полностью новая команда! Мы ставим перед собой самые высокие цели", — цитирует футболиста "Чемпионат".
Ведерников заявил, что хочет проявлять себя как можно больше и быть полезным своей сборной.
"Надеюсь получить и побольше индивидуальных наград", — заключил игрок.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.