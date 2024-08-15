Футболист сборной Нидерландов Блинд решил завершить карьеру

Футболист сборной Нидерландов Блинд объявил о завершении карьеры

Футболист на позиции защитника сборной Нидерландов Дейли Блинд рассказал, что уходит из большого спорта.

"Для меня было честью надеть оранжевую футболку 108 раз, для меня это высшее достижение как игрока: представлять свою страну. 11 лет я делал всё, что мог, чтобы продолжать носить эту прекрасную оранжевую форму. Это принесло мне так много, так много прекрасных моментов", — цитирует игрока "Чемпионат".