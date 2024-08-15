Самые частые ошибки новичков в тренажёрном зале

Тренер Соболь считает, что новичкам в зале не нужно сразу поднимать большие веса

1:26 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тем, кто только начал ходить в тренажёрный зал не стоит переоценивать свои возможности и начинать сразу поднимать большие веса. Это может обернуться травмой. Так считает фитнес-тренер Елена Соболь.

Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Frazão/Agência Brasil, CC BY 3.0

"Большой вес требует правильной техники и выносливости. Поэтому часто новенькие в зале после пары самостоятельных тренировок либо получают травмы, либо бросают ходить в зал", — цитирует эксперта "СЭ".

Она также порекомендовала в первое время просить помощи у фитнес-тренера. Он подберет подходящий вес и покажет правильную технику выполнения упражнений.

Кроме того, Соболь считает, что новичкам не стоит увлекаться спортивным питанием. По ее словам, беспорядочное употребление гейнеров, протеина, спортивных батончиков может увеличить дневную калорийность до очень больших показателей. Это может привести к ожирению.

"Одна из самых главных ошибок у новеньких — это большие перерывы между занятиями. Для достижения результата важно соблюдать дисциплину. Новичкам стоит тренироваться 2-3 раза в неделю", — уточнила Соболь.

Она добавила, что еще ошибками являются несоблюдение техники выполнения упражнений и слишком долгие или слишком быстрые тренировки.

Заниматься новичкам нужно от 50 минут до 1,5 часа.