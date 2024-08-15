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Итальянский арбитр отказался сотрудничать с РФС

La Gazzetta dello Sport: арбитр Орсато не будет сотрудничать с РФС
0:49
Спорт

Итальянский футбольный арбитр Даниэле Орсато не будет работать с РФС. Об этом написала La Gazzetta dello Sport.

La Gazzetta dello Sport: арбитр Орсато не будет сотрудничать с РФС
Фото: freepik.com by pikisuperstar, PDM

Дело в том, что изначально судья был согласен войти в состав комиссии Российского футбольного союза, в том числе из‑за дружбы с Милорадом Мажичем. Однако прошло несколько часов, он передумал и отказался от предложения. Причиной этому стало возможное назначение на пост главы Ассоциации судей Италии, сообщает "СЭ".

Кстати, 48-летний арбитр — лучший в мире с 2020 года. Он работал на трёх последних крупных футбольных турнирах с участием сборных: Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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