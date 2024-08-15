Итальянский арбитр отказался сотрудничать с РФС

La Gazzetta dello Sport: арбитр Орсато не будет сотрудничать с РФС

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Итальянский футбольный арбитр Даниэле Орсато не будет работать с РФС. Об этом написала La Gazzetta dello Sport.

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Дело в том, что изначально судья был согласен войти в состав комиссии Российского футбольного союза, в том числе из‑за дружбы с Милорадом Мажичем. Однако прошло несколько часов, он передумал и отказался от предложения. Причиной этому стало возможное назначение на пост главы Ассоциации судей Италии, сообщает "СЭ".

Кстати, 48-летний арбитр — лучший в мире с 2020 года. Он работал на трёх последних крупных футбольных турнирах с участием сборных: Евро-2020, ЧМ-2022 и Евро-2024.