Тарасова назвала Писеева большим профессионалом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что Бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев был большим профессионалом, у которого всегда была собственная точка зрения. По ее мнению, он не боятся ее высказывать.
"У него всегда была своя собственная точка зрения. И он ее высказывал и делал свое дело. Это очень важно для руководителя такого прекрасного вида спорта, как фигурное катание. Мы, конечно, ему мало прощали то, что он нас немножко ругал, мягко говоря. Валентин Николаевич, вы были большим профессионалом", — цитирует Тарасову РИА Новости.
В Центральной клинической больнице в Москве 14 августа прошло прощание с почетным президентом ФФККР Писеевым, который умер 12 августа на 83 году жизни.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.