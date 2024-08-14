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ПКР: IPC допустил до Паралимпиады в Париже 85 россиян, 7 из них на проверке

До Игр в Париже допущены 85 паралимпийцев из РФ
0:42
Спорт

Международный паралимпийский комитет допустил 85 из 92 россиян до участия в Играх в Париже. Семь атлетов пока на проверке. Об этом рассказал президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

До Игр в Париже допущены 85 паралимпийцев из РФ
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Паралимпийские игры проведут с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

"Паралимпийский комитет России получил аккредитации практически на всех спортсменов, заявленных на Игры в Париже… Ожидаем окончательного решения", — цитирует Рожкова РИА Новости.

Паралимпийцы из нашей страны в Париже будут выступать в индивидуальном нейтральном статусе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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