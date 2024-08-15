Фитнес-тренер уверен, что зумба задействует все группы мышц одновременно

Тренер Серёгин: зумба вместе с силовыми тренировками поможет быстро похудеть

1:04 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-инструктор, диетолог и нутрицтолог Сергей Серёгин рассказал в беседе с NewsInfo.Ru, почему во время занятий зумбой появляется мотивация к тренировкам.

Фото: flickr.com by Vladimir Pustovit, CC BY 2.0

Этот вид фитнеса относится к спортивной линейке групповых занятий. Эти тренировки больше мотивируют, так как люди в группе смотрят на результаты друг друга.

"Зумба подходит для групповых тренировок, например, от 5 до 10 человек, в одиночку ей заниматься будет скучно", — считает Серёгин.

Во время такой танцевальной тренировки у человека задействуется все группы мышцы одновременно. Сергей Серёгин уверен, что благодаря зумбе можно и сбросить, и набрать килограммы.

"Результат зависит индивидуально от целей каждого спортсмена. Если человек хочет похудеть, то зумбу стоит совмещать с силовыми тренировками, правильно питаться и придерживаться режима. Тогда результат не заставит ждать, лишние килограммы уйдут в течение двух-трех месяцев", — заключил фитнес-эксперт.