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Мадридский "Реал" шестой раз стал обладателем Суперкубка УЕФА

"Реал" выиграл в финале Суперкубка у "Аталанты"
Спорт

Мадридский "Реал" одержал победу над итальянской "Аталантой" и забрал Суперкубок УЕФА шестой раз. Матч закончился со счётом 2:0.

"Реал" выиграл в финале Суперкубка у "Аталанты"
Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

"Реал" своей победой установил мировой рекорд по количеству побед в этом турнире. Ранее испанский клуб побеждал в 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 годах. Первый гол в матче забил полузащитник "Реала" Федерико Вальверде с передачи Винисиуса Жуниора.

Затем голом отличился новоиспеченный игрок "Реала" нападающий Килиан Мбаппе. Он ушел с поля на 83-й минуте.

Напомним, что Мбаппе ранее выступал за французский футбольный клуб "ПСЖ". Об переходе Килиана стало известно 3 июня.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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