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Это массажное упражнение подтянет щёки и овал лица: можно выполнять прямо в кровати

Чтобы подтянуть овал лица, нужно делать одно массажное упражнение
Спорт

Во время выполнения упражнения можно лежать в кровати, можно сидеть на стуле. Делайте так, как вам удобно. Если вы будете лежать, то уберите подушку, чтобы голова лежала ровно.

Чтобы подтянуть овал лица, нужно делать одно массажное упражнение
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0
  1. Сядьте прямо или лежите в кровати.
  2. Массируйте языком правую щеку круговыми движениями по часовой стрелке или же против. На одну сторону нужно затратить 20-30 секунд.
    Повторите на левой щеке. Массируйте с достаточным нажимом, однако, чтобы не было дискомфорта.
  3. Для снижения напряжения с круговой мышцы рта массируйте языком область вокруг рта по часовой стрелке или против в течение 20-30 секунд.
    Отдохните немного.
  4. Сделайте еще 1-2 повтора.
Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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