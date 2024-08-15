Это массажное упражнение подтянет щёки и овал лица: можно выполнять прямо в кровати

Во время выполнения упражнения можно лежать в кровати, можно сидеть на стуле. Делайте так, как вам удобно. Если вы будете лежать, то уберите подушку, чтобы голова лежала ровно.
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Сядьте прямо или лежите в кровати.
Массируйте языком правую щеку круговыми движениями по часовой стрелке или же против. На одну сторону нужно затратить 20-30 секунд. Повторите на левой щеке. Массируйте с достаточным нажимом, однако, чтобы не было дискомфорта.
Для снижения напряжения с круговой мышцы рта массируйте языком область вокруг рта по часовой стрелке или против в течение 20-30 секунд. Отдохните немного.