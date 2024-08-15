Силовые тренировки: 7 причин, почему они необходимы каждому

Эффективность силовых тренировок

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Силовые тренировки часто воспринимаются как удел только бодибилдеров. Но на самом деле они полезны абсолютно всем! Узнайте, почему стоит включить их в свою программу.

Фото: flickr.com by Lance Goyke, CC BY 2.0

1. Увеличение мышечной массы. Помогает увеличить общий метаболизм.

2. Укрепление костей. Силовые тренировки помогают предотвратить остеопороз.

3. Улучшение осанки. Сильные мышцы спины поддерживают правильную осанку.

4. Снижение риска травм. Укрепленные мышцы и суставы защищают от травм.

5. Повышение уверенности. Достижения в силовых тренировках повышают самооценку.

6. Эмоциональное здоровье. Физическая активность способствует выработке эндорфинов.

7. Функциональная сила. Улучшает общую физическую форму и повседневную активность.