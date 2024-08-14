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Устали от однообразного кардио? Эти 3 совета изменят ваши тренировки

Советы для эффективного кардио
0:43
Спорт

Если вы устали от скучных кардио-тренировок, не отчаивайтесь! Мы подготовили три простых совета, которые сделают ваши занятия более эффективными и увлекательными.

Советы для эффективного кардио
Фото: commons.wikimedia.org by VideoPlasty, CC BY-SA 4.0

Интервальные тренировки

Чередуйте высокоинтенсивные нагрузки с периодами отдыха. Это не только ускоряет метаболизм, но и делает тренировки более интересными.

Смена активности

Попробуйте разные виды кардио — бег, плавание, велоспорт или танцы. Это поможет избежать скуки и даст нагрузку разным группам мышц.

Используйте специальные приложения

Приложения для отслеживания прогресса или фитнес-трекеры могут мотивировать вас достигать новых целей.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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