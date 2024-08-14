Знаменосец сборной Италии сломал локоть на закрытии Олимпиады 2024: детали инцидента

Итальянский пловец Грегорио Пальтриньери, который был знаменосцем своей сборной на церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года, сообщил, что сломал локоть во время мероприятия. Об этом он рассказал в своем Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).
Пальтриньери уточнил, что травма произошла не из-за размахивания флагом.
"Мне уже сделали операцию, скоро буду в строю", — написал он, поделившись фотографией из больничной палаты.
29-летний спортсмен на Олимпиаде в Париже завоевал две медали: серебро на дистанции 1500 метров и бронзу на 800 метров вольным стилем.
Церемония закрытия летних Олимпийских игр состоялась 11 августа на стадионе "Стад де Франс". Российские спортсмены получили разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в мероприятии, но его не посетили.
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