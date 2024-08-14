Знаменосец сборной Италии сломал локоть на закрытии Олимпиады 2024: детали инцидента

Итальянский пловец рассказал о травме локтя на церемонии закрытия Олимпиады

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Итальянский пловец Грегорио Пальтриньери, который был знаменосцем своей сборной на церемонии закрытия Олимпийских игр 2024 года, сообщил, что сломал локоть во время мероприятия. Об этом он рассказал в своем Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ).

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Пальтриньери уточнил, что травма произошла не из-за размахивания флагом.

"Мне уже сделали операцию, скоро буду в строю", — написал он, поделившись фотографией из больничной палаты.

29-летний спортсмен на Олимпиаде в Париже завоевал две медали: серебро на дистанции 1500 метров и бронзу на 800 метров вольным стилем.

Церемония закрытия летних Олимпийских игр состоялась 11 августа на стадионе "Стад де Франс". Российские спортсмены получили разрешение от Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в мероприятии, но его не посетили.