Депутат Госдумы советует российским спортсменам не начинать общение с украинскими на Паралимпиаде

Российским спортсменам на Паралимпийских играх следует общаться с украинскими коллегами, если те сами проявят инициативу, но не стоит самим начинать разговор, посоветовала депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с "Лентой.ру".
"Не стоит ожидать шагов навстречу от украинских спортсменов — они не могут себе этого позволить. Их будут критиковать и подвергать серьезному давлению. Наших спортсменов за это осуждать не станут, но для украинцев ситуация другая", — отметила Журова.
По ее мнению, российским паралимпийцам следует вступать в контакт с украинскими спортсменами только в том случае, если они сами проявят инициативу. Начинать дружеское общение первыми не нужно.
"Не стоит навязываться с разговорами, так как это может спровоцировать агрессию: украинские спортсмены будут стараться держаться на расстоянии, так как у них есть соответствующие указания", — пояснила Журова.
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