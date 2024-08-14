Секрет долголетия: как 100-летний марафонец Майк Фремонт сохраняет форму

100-летний американский марафонец Майк Фремонт поделился своим секретом поддержания отличной физической формы, сообщает Men Today.
Фремонт отметил, что ежедневно выполняет зарядку и бегает. По его мнению, для долгой жизни важно сохранять активность мышц, так как они играют ключевую роль в долголетии. Он также порекомендовал сократить потребление калорий, добавив, что сам не употребляет мясо.
В возрасте 96 лет Фремонт установил рекорд США в беге на одну милю среди спортсменов 95-99 лет. В 99 лет он стал самым пожилым участником национальных чемпионатов по гребле на каноэ.
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